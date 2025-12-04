В Хабаровском крае обновили дороги, ждавшие ремонта годами

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в перечень территорий, где ведутся работы по приведению дорожной сети в нормативное состояние, в этом году добавлены две малые городские агломерации: Советско-Гаванская и Амурская. Ремонт выполнен на 23 километрах участков улично-дорожной сети и 199 погонных метрах искусственных сооружений на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей. Из бюджета края на эти цели направлено 1,5 миллиарда.