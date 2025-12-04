В Хабаровском крае обновили дороги, ждавшие ремонта годами

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в перечень территорий, где ведутся работы по приведению дорожной сети в нормативное состояние, в этом году добавлены две малые городские агломерации: Советско-Гаванская и Амурская. Ремонт выполнен на 23 километрах участков улично-дорожной сети и 199 погонных метрах искусственных сооружений на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей. Из бюджета края на эти цели направлено 1,5 миллиарда.
Кроме того, 16 муниципалитетам выделено 750 миллионов рублей на ремонт дорог местного значения. В нормативное состояние удалось привести почти 68 километров дорог.
На контроле губернатора Дмитрия Демешина восстановление дорог к малым населенным пунктам. С начала года обновили более 76 километров обходов и подъездов к селам, поселкам, деревням. Часть из них ждала реконструкции долгое время и была внесена в атлас проблемных объектов края. На выполнение работ направлено около 957 миллионов рублей.
— От качества дорог зависит, насколько быстро люди смогут получить медицинскую помощь, как будет организовано бесперебойное обеспечение товарами первой необходимости. Кроме того, развитая дорожная инфраструктура — один из ключевых драйверов роста экономики территорий, удаленных от районных центров. Хорошие дороги помогают сельским поселениям привлекать инвестиции, развивать бизнес и туризм, создавать новые рабочие места, — констатировал министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов.
Один из самых ожидаемых проектов — ремонт региональной автодороги «Обход поселка Красная Речка — село Казакевичево» — уже завершен. Протяженность реконструируемого участка — свыше четырех километров. Дорожники выполнили вырубку древесно-кустарниковой растительности, расчистили полосы отвода, уложили новое асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Комплекс работ по нацпроекту завершен в Хабаровске. Транспортная развязка «Ленинградская — Восточное шоссе» приведена в нормативное состояние: заменены барьерные ограждения, установлено новое освещение, восстановлена система водоотведения и деформационные швы. Съезды покрыли износостойким асфальтом, обновили тротуары. Отремонтирована одна из главных транспортных артерий города — проспект 60-летия Октября. На реализацию проекта направлено более 800 миллионов рублей.
— Изначально полностью завершить приведение всего проспекта в нормативное состояние планировалось к 2028 году. По поручению губернатора пятилетний цикл ремонтных работ сокращен до двух лет, поэтому реконструкция проспекта закончится уже в 2026-м. Запланирован ремонт участка от переулка Гаражного до улицы Большой протяженностью около двух километров. Все это стало возможно благодаря президентскому нацпроекту, — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Олег Киндеев.
Председатель комиссии по безопасности и правопорядку Общественной палаты Хабаровска Александр Щетинин отметил важность реализации проекта и роль федеральной поддержки.
— Ремонта здесь не было 20 лет, и то, что сейчас сделано, крайне необходимо. Со своей стороны на протяжении всего гарантийного срока мы, как члены Общественной палаты города, будем контролировать качество проведенных работ, — подчеркнул он.
В Комсомольске-на-Амуре ремонт улиц по нацпроекту полностью завершен еще в августе.
— За те семь лет, что Комсомольск-на-Амуре участвует в нацпроекте, улицы города значительно преобразились, это отмечают сами жители. В 2025 году сделан новый шаг, когда по поручению губернатора дорожную инфраструктуру стали реконструировать комплексно: обновили множество тротуаров, модернизировали освещение, — отметила член Общественного совета Комсомольска-на-Амуре Кристина Латыпова.
На обеспечение безопасности дорожного движения 25 муниципальных образований края получили в этом году субсидии на общую сумму 199,5 миллиона рублей. Благодаря этому в населенных пунктах монтируют системы разделения встречных направлений на четырехполосных дорогах, обустраивают пешеходные переходы и тротуары, устанавливают освещение в местах повышенной аварийности, дорожные знаки, модернизируют автобусные остановки. В ближайшие два года объем финансирования на эти цели не уменьшится.
Между тем Дмитрий Демешин отметил слабую заинтересованность регионального минтранса в установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Получаемые от штрафов средства могли бы стать весомой статьей пополнения бюджета.
— Результатов пока по ряду направлений не достигли. Задача сейчас — сделать так, чтобы реализация государственных программ была максимально эффективной, — подчеркнул губернатор.
Между тем уже сформированы планы по реконструкции и создании дорожной инфраструктуры на следующий год. В 2026-м по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на территории региона приведут в нормативное состояние более 120 километров автомобильных дорог и свыше 166 погонных метров искусственных сооружений. Работы охватят Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань, Амурск, Хабаровский район. Общий объем финансирования — 7,7 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда — из федерального бюджета.