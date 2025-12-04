Все поезда «Ермак» выйдут на линии новосибирского метро с 1 января

Остальные четыре состава выйдут на линии с 1 января 2026 года из-за юридических ограничений лизинговых договоров, сообщил начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло. Об этом пишет Vn.ru.
В этом году Новосибирск получил пять современных поездов «Ермак» благодаря поддержке правительства области. Поезда оснащены широкими дверными проёмами, анатомическими сиденьями, USB-разъёмами, защитными экранами, системой климат-контроля и сплит-системой для очистки воздуха.
Для маломобильных пассажиров предусмотрено специальное место с кнопкой вызова машиниста. Вагоны подключены к системе видеонаблюдения и аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».