Экс-владельцы ЧЭМК и «Арианта» не смогли вернуть землю в Челябинске

Земельные споры в судах начались после национализации бизнеса обеих семей. Антиповы потеряли ЧЭМК, Аристовы — агрохолдинг «Ариант». До 2020 года бизнес был общий, потом его разделили. По требованию Генпрокуратуры РФ активы ЧЭМК отошли государству, затем такое же решение было принято по «Арианту». С семей бизнесменов взыскивают 46,5 млрд рублей.