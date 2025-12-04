Коренные народы в Эвенкии получили новые дома

«Программа улучшения жилищных условий оленеводов и промысловиков действует в крае с 2011 года. За это время жильем обеспечены около 270 семей. В 2025 году построено 19 домов на сумму более 130 млн рублей. С прошлого года, согласно краевому закону, все дома возводятся только из бруса — этот материал лучше всего подходит для суровых условий Севера. Мы уже получаем положительные отзывы. Отмечу, что мера поддержки востребована, работа по обеспечению жильем представителей коренных народов продолжится в следующем году», — прокомментировал глава регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Антон Нарчуганов.