Власти придумали, как предотвратить новые обманы по «схеме Долиной»

Для предотвращения мошеннических схем на рынке недвижимости в России могут обсудить систему «охлаждения» сомнительных сделок. Так ответили в Генпрокуратуре на запрос председателю комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову, сообщили в СМИ. Речь идет «бабушкиной схеме» при продаже жилья, о которой стало известно после скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной.