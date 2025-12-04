Почти 350 большегрузов в сутки: нагрузка на МАПП «Пограничный» в Приморье выросла в разы

«С первых дней зимы таможенники отмечают изменения в структуре грузопотока за счет снижения количества автовозов. Так, 1 и 2 декабря 2025 года доля большегрузов по отношению к автовозам составила 91,5% против 61% в ноябре», — говорится в сообщении.