Почти 350 большегрузов в сутки: нагрузка на МАПП «Пограничный» в Приморье выросла в разы

В первые дни декабря через международный автомобильный пункт пропуска «Пограничный» прошло 731 транспортное средство международной перевозки (ТСМП), из которых 669 — большегрузы и 62 — автовозы, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.
«С первых дней зимы таможенники отмечают изменения в структуре грузопотока за счет снижения количества автовозов. Так, 1 и 2 декабря 2025 года доля большегрузов по отношению к автовозам составила 91,5% против 61% в ноябре», — говорится в сообщении.
Несмотря на сезонный рост интенсивности перевозок, Уссурийская таможня готова оперативно оформлять все въезжающие в РФ транспортные средства при наличии полного пакета документов.
Для минимизации задержек при таможенном оформлении перевозчикам рекомендуется заранее заключить договоры на временное хранение, согласовать с оператором СВХ возможность приёма конкретных видов грузов и транспорта и своевременно размещать товары на складах временного хранения в соответствии с требованиями Таможенного кодекса ЕАЭС.
Напомним, что с 1 ноября распоряжением ФТС России в зону деятельности МАПП «Пограничный» включены дополнительные склады временного хранения.