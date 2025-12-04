Юрист оценил последствия запроса Верховным судом России дела Долиной

Истребование Верховным судом материалов по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной стало положительным сигналом для сторон, сообщил адвокат Иван Миронов. По его словам, суд намерен повторно изучить не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и весь массив документов.
Как отметил юрист, после анализа Верховный суд решит, оставить дело в архиве или вынести его в зал заседаний. В случае второго варианта будет проверена законность ранее принятых решений.
Напомним, в ноябре суд сохранил квартиру в собственности певицы. По выводам инстанции, Долина продала жильё под влиянием мошенников. Покупательнице Полине Лурье средства не вернули, её иск отклонили.
История вызвала резонанс на фоне множества схожих случаев. За последнее время российские суды аннулировали не менее трёх тысяч подобных сделок, когда владельцы недвижимости заявляли о мошенничестве уже после оформления. В итоге покупатели оказывались без имущества и без денег, а споры уходили в верхние судебные инстанции.
