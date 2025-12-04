Юрист оценил последствия запроса Верховным судом России дела Долиной

История вызвала резонанс на фоне множества схожих случаев. За последнее время российские суды аннулировали не менее трёх тысяч подобных сделок, когда владельцы недвижимости заявляли о мошенничестве уже после оформления. В итоге покупатели оказывались без имущества и без денег, а споры уходили в верхние судебные инстанции.