Новосибирским работодателям напомнили о штрафах за МРОТ

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится до 27 093 рублей.

Источник: Freepik

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится до 27 093 рублей. Эта сумма установлена на федеральном уровне и является обязательной для всех регионов, при этом может применяться районный коэффициент.

В пресс-службе мэрии Новосибирска напомнили, что МРОТ — это законодательно установленный минимум месячной зарплаты за полный рабочий день до вычета налогов и других удержаний. Повышение МРОТ влияет не только на доходы работников, но и на размер социальных выплат.

Выплата зарплаты ниже установленного МРОТ считается нарушением трудового законодательства. Сотрудник, отработавший полный рабочий день и исполнивший обязанности по трудовому договору, имеет право потребовать доплату, а работодателю грозит административная ответственность.

Контроль за соблюдением норм ведёт ФНС через анализ ежеквартальной отчетности работодателей.

Размер штрафов за несоблюдение МРОТ:

1 000−5 000 рублей для индивидуальных предпринимателей без юрлица;

30 000−50 000 рублей для юридических лиц;

10 000−20 000 рублей для должностных лиц.

В случае судебного взыскания недоплаченных сумм работодателю придется также компенсировать судебные издержки и возможный моральный ущерб.