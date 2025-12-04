Новосибирским работодателям напомнили о штрафах за МРОТ

В пресс-службе мэрии Новосибирска напомнили, что МРОТ — это законодательно установленный минимум месячной зарплаты за полный рабочий день до вычета налогов и других удержаний. Повышение МРОТ влияет не только на доходы работников, но и на размер социальных выплат.