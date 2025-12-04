Новосибирским работодателям напомнили о штрафах за МРОТ

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится до 27 093 рублей. Эта сумма установлена на федеральном уровне и является обязательной для всех регионов, при этом может применяться районный коэффициент.
В пресс-службе мэрии Новосибирска напомнили, что МРОТ — это законодательно установленный минимум месячной зарплаты за полный рабочий день до вычета налогов и других удержаний. Повышение МРОТ влияет не только на доходы работников, но и на размер социальных выплат.
Выплата зарплаты ниже установленного МРОТ считается нарушением трудового законодательства. Сотрудник, отработавший полный рабочий день и исполнивший обязанности по трудовому договору, имеет право потребовать доплату, а работодателю грозит административная ответственность.
Контроль за соблюдением норм ведёт ФНС через анализ ежеквартальной отчетности работодателей.
Размер штрафов за несоблюдение МРОТ:
1 000−5 000 рублей для индивидуальных предпринимателей без юрлица;
30 000−50 000 рублей для юридических лиц;
10 000−20 000 рублей для должностных лиц.
В случае судебного взыскания недоплаченных сумм работодателю придется также компенсировать судебные издержки и возможный моральный ущерб.