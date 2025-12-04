Выяснилось, как жители Абхазии относятся к российским туристам

По его словам, декабрьская погода в Гагре удерживается на уровне не ниже 10 градусов, остаётся сухой и солнечной, что позволяет комфортно осматривать город без привычной летней суеты. Глинин отметил тишину и спокойствие зимнего курорта: отсутствие туристических толп позволило ему за несколько дней обойти основные достопримечательности.