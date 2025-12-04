Выяснилось, как жители Абхазии относятся к российским туристам

Россиянин Матвей Глинин рассказал АБН24 о своём зимнем путешествии в Абхазию, поделившись впечатлениями от поездки.
По его словам, декабрьская погода в Гагре удерживается на уровне не ниже 10 градусов, остаётся сухой и солнечной, что позволяет комфортно осматривать город без привычной летней суеты. Глинин отметил тишину и спокойствие зимнего курорта: отсутствие туристических толп позволило ему за несколько дней обойти основные достопримечательности.
Приятным открытием стали и цены — в несезон они значительно ниже. Путешественник рассказал, что смог снять хорошую отремонтированную квартиру примерно за тысячу рублей в сутки.
Особое впечатление на него произвело отношение местных жителей. По словам россиянина, люди активно предлагали услуги экскурсий, сувениры или алкоголь со значительными скидками, а некоторые даже просили денег напрямую. Глинин объяснил это резким падением доходов в зимние месяцы, когда турпоток практически исчезает и местным приходится бороться за каждого приезжего.
