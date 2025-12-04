Эксперт предложил вместо двух АЭС строить одну общую для Приморья и Хабаровска

Напомним, что энергобаланс Дальнего Востока находится в тупиковой ситуации — без развития атомной энергетики невозможно решить проблемы энергодоступности удаленных регионов и конкурентоспособности транспортной инфраструктуры. Сейчас энергетика региона держится на двух китах — гидроэнергетике и угле. Атом может стать третьим «китом», закрепляющим стратегию роста и развития территории на сотню лет вперед, но есть масса нюансов, без учета которых невозможна эффективность этой истории.