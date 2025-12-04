Эксперт предложил вместо двух АЭС строить одну общую для Приморья и Хабаровска

Для надежного энергоснабжения двух крупнейших регионов Дальнего Востока может быть достаточно одной атомной электростанции, расположенной между Хабаровским и Приморскими краями. Об этом заявил директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев на философско-методологическом семинаре (16+) в Приморской краевой публичной библиотеке им. А. М. Горького.
«Строительство одной стратегически расположенной станции способно к 2032−33 годам обеспечить электроэнергией и Приморье, и Хабаровский край, тогда как попытка строить две сразу может растянуть процесс до 2043 года», — рассказал Юрий Авдеев.
По словам ученого, реальные обсуждения по атомной энергетике для региона начались в 2022 году. Потребности оцениваются высоко: для Приморья рассматривался блок мощностью 1000 МВт, а Хабаровский край заявил о необходимости 1200 МВт. Однако ключевым стал вопрос, где именно строить.
Сегодня в фокусе — близость к потребителям: рассматриваются район ЗАТО Фокино и село Раздольное в Приморье. Но, по мнению эксперта, при выборе места нельзя забывать о фундаментальных факторах: геологии, сейсмической активности и наличии водных ресурсов для охлаждения реакторов.
Решение этой задачи, оказывается, уже было найдено. Еще в 1983 году экспедиция Института географии провела масштабные изыскания и признала оптимальным местом для размещения АЭС район Рощино-Вострецово в Красноармейском районе Приморья.
АЭС Приморью нужна, но место для нее выбрано неудачно — ученый.
Атомная энергетика необходима Дальнему Востоку, но ее нужно внедрять либо сразу хорошо, либо никак.
Напомним, что энергобаланс Дальнего Востока находится в тупиковой ситуации — без развития атомной энергетики невозможно решить проблемы энергодоступности удаленных регионов и конкурентоспособности транспортной инфраструктуры. Сейчас энергетика региона держится на двух китах — гидроэнергетике и угле. Атом может стать третьим «китом», закрепляющим стратегию роста и развития территории на сотню лет вперед, но есть масса нюансов, без учета которых невозможна эффективность этой истории.