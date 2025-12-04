Туристка из России вместо отеля в Стамбуле оказалась в протекающем подвале

Российская туристка столкнулась с неприятным сюрпризом после заселения в стамбульский трёхзвездочный отель. Как сообщается в телеграм-канале «Крыша ТурДома», забронировав недорогой номер в районе Султанахмет, девушка ожидала бюджетных условий, но не подвала с протекающими трубами.
По её словам, после заезда она обнаружила воду на полу, капли с потолка и запах плесени. Оборудование, указанное в описании отеля, — телевизор, кондиционер, чайная станция — отсутствовало. Туристка заявила, что фотографии на сайте не имеют отношения к реальным номерам.
Позже её переселили, но новый вариант находился в другом здании, мало похожем на гостиницу. За перемещение потребовали доплату. Конфликт длился около трёх часов, и, по словам пострадавшей, она была готова обращаться в туристическую полицию.
Туристка отмечает, что подобные ситуации в этом отеле происходили регулярно: менеджеры ежедневно вступали в споры с гостями, и она оказалась далеко не единственной, столкнувшейся с такими условиями.
