Росреестр отверг идею обязательной проверки продавцов жилья у психиатра

Нилов предлагал ввести обязательную проверку продавцов на дееспособность после участившихся случаев «бабушкиной схемы». По ней пожилой человек продаёт квартиру, позже заявляет, что находился под давлением мошенников, и требует через суд вернуть жильё, не возвращая деньги покупателю. Схема получила огласку после истории с Ларисой Долиной, которую вынудили продать квартиру. Позже суд вернул жильё певице, а её покупатель не получил компенсации. Дело впоследствии заинтересовало Верховный суд.