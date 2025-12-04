Росреестр отверг идею обязательной проверки продавцов жилья у психиатра

Росреестр не поддержал предложение о внесении в закон нормы, обязывающей проверять состояние здоровья продавцов недвижимости перед сделкой. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Инициатива была связана с попыткой пресечь так называемую «бабушкину схему».
По данным службы, обязательная проверка учетных сведений в психоневрологических и наркологических диспансерах противоречит конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Эти данные относятся к врачебной тайне, и органы регистрации прав не имеют ни доступа к ним, ни компетенции для оценки дееспособности участников сделки, передает РБК.
В Росреестре подчеркнули, что действующее законодательство уже позволяет разрешать спорные ситуации. Сделки, признанные недействительными по статьям 178 и 179 Гражданского кодекса, предполагают применение правила о двусторонней реституции: каждая сторона обязана вернуть полученное. Из норм ГК следует, что нельзя требовать встречных обязательств, не исполнив своих.
Ведомство также отметило: в известных случаях мошенничества с недвижимостью продавцы формально были дееспособными и могли самостоятельно распоряжаться своими правами.
Нилов предлагал ввести обязательную проверку продавцов на дееспособность после участившихся случаев «бабушкиной схемы». По ней пожилой человек продаёт квартиру, позже заявляет, что находился под давлением мошенников, и требует через суд вернуть жильё, не возвращая деньги покупателю. Схема получила огласку после истории с Ларисой Долиной, которую вынудили продать квартиру. Позже суд вернул жильё певице, а её покупатель не получил компенсации. Дело впоследствии заинтересовало Верховный суд.
Ранее Гильдия риэлторов Москвы предлагала внедрить психиатрические освидетельствования для выявления продавцов, находящихся под влиянием злоумышленников. Планировалось обратиться за критериями в Минздрав. Юристы, комментируя ситуацию, советуют указывать в договоре, что продавец в момент сделки действует добровольно и не находится под внешним давлением.
