Депутаты единогласно приняли бюджет Красноярского края на 2026 год

Дефицит бюджета ожидают на отметке 75 млрд рублей.

Источник: Аргументы и факты

Принят бюджет Красноярского края на 2026 год. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Пономаренко.

Депутаты ЗС Красноярского края единогласно проголосовали за бюджет на 2026 год. Основные параметры установлены следующим образом:

Общий доход бюджета — 452,3 млрд рублей.

Общий объем расходов — 527,4 млрд рублей.

Дефицит бюджета — 75 млрд рублей.

Средства направят на повышение зарплат бюджетникам, решение социальных вопросов, поддержку муниципалитетов, развитие дорожной инфраструктуры, строительство и капитальный ремонт объектов и многое другое.

Ранее сообщалось об ожидаемом дефиците бюджета в Красноярске. Он превысит 4 млрд рублей.