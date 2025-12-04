Депутаты единогласно приняли бюджет Красноярского края на 2026 год

Принят бюджет Красноярского края на 2026 год. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Пономаренко.
Депутаты ЗС Красноярского края единогласно проголосовали за бюджет на 2026 год. Основные параметры установлены следующим образом:
Общий доход бюджета — 452,3 млрд рублей.
Общий объем расходов — 527,4 млрд рублей.
Дефицит бюджета — 75 млрд рублей.
Средства направят на повышение зарплат бюджетникам, решение социальных вопросов, поддержку муниципалитетов, развитие дорожной инфраструктуры, строительство и капитальный ремонт объектов и многое другое.
Ранее сообщалось об ожидаемом дефиците бюджета в Красноярске. Он превысит 4 млрд рублей.