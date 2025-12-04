Установлены предельные тарифы на электроэнергию для новых энергокомпаний

Ранее сообщалось, что группа энергопроизводящих организаций дополнена новыми компаниями: ТОО «Sintra Energy» (64-группа), ТОО «KAZ GREEN ENERGY» (65-группа) и ТОО «Aktobe Energy Gaz» (66-группа). В связи с чем для новых субъектов рынка планируется установить соответствующие предельные тарифы.