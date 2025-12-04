Установлены предельные тарифы на электроэнергию для новых энергокомпаний

В частности, добавлены предельные тарифы для новых энергокомпаний:
64-я группа — 30,02 тенге за кВтч;65-я группа — 30,20 тенге/кВтч;66-я граппа — 29,65 тенге/кВтч.
Приказ вводится в действие с 1 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что группа энергопроизводящих организаций дополнена новыми компаниями: ТОО «Sintra Energy» (64-группа), ТОО «KAZ GREEN ENERGY» (65-группа) и ТОО «Aktobe Energy Gaz» (66-группа). В связи с чем для новых субъектов рынка планируется установить соответствующие предельные тарифы.