Расходы на содержание мэра Екатеринбурга вырастут в 2026 году до 10 млн

Согласно проекту, содержание представительного органа власти обойдётся городу в 333,1 миллиона рублей, что на 40 миллионов больше, чем в текущем 2025 году. Основной прирост связан с увеличением расходов на аппарат думы. Затраты на зарплаты его сотрудников вырастут с 220,4 до 249,8 миллионов рублей, а на закупку товаров и услуг — с 36,8 до 43,9 миллионов.