Расходы на содержание мэра Екатеринбурга вырастут в 2026 году до 10 млн

Депутаты Екатеринбурга на комиссии по местному самоуправлению поддержали проект городского бюджета на 2026 год. В документе запланировано увеличение расходов на обеспечение деятельности городской думы, мэрии и районных администраций.
Согласно проекту, содержание представительного органа власти обойдётся городу в 333,1 миллиона рублей, что на 40 миллионов больше, чем в текущем 2025 году. Основной прирост связан с увеличением расходов на аппарат думы. Затраты на зарплаты его сотрудников вырастут с 220,4 до 249,8 миллионов рублей, а на закупку товаров и услуг — с 36,8 до 43,9 миллионов.
Повышаются и расходы на самих депутатов, а также на содержание председателя гордумы Анны Гурарий.
Бюджетные траты на функционирование городской администрации также возрастут. Так, расходы на содержание мэрии планируется увеличить с 1,14 до 1,33 миллиарда рублей, а на работу восьми районных администраций — с 1,51 до 1,72 миллиарда. Вырастет и статья расходов на главу города Алексея Орлова.
Проект основного финансового документа будет рассмотрен депутатами в первом чтении на заседании 9 декабря. Согласно ему, общий объём доходов города планируется на уровне 100 миллиардов рублей, а расходов — 103,6 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета составит 3,6 миллиарда рублей. Для сравнения, в бюджете 2025 года дефицит был заложен в размере 3,2 миллиарда при доходах в 87,4 и расходах в 90,6 миллиарда рублей.