Объяснено, как изменится стоимость пенсионного коэффициента в РФ с нового года

С 1 января в России повышается стоимость пенсионного коэффициента — базовой величины, от которой рассчитывается страховая часть пенсии. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
По его данным, цена одного коэффициента составит 156 рублей 76 копеек. Индексация проводится ежегодно и затрагивает как сам коэффициент, так и фиксированную выплату, входящую в структуру пенсии по старости.
На фоне обсуждения новых значений коэффициента ранее напоминали и о возможности увеличить будущий размер пенсии за счёт более позднего выхода. Депутат Светлана Бессараб отмечала, что отсрочка на 10 лет позволяет проиндексировать коэффициенты примерно в 2,3 раза.
После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул: речь идёт лишь о действующем механизме добровольной отсрочки. Планы по повышению пенсионного возраста, заявил он, не рассматриваются.
Читайте также: Юрист оценил последствия запроса Верховным судом России дела Долиной.