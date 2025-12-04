Раскрыто, как новое соглашение ускорит развитие частной космонавтики в России

Ключевые игроки российской космической отрасли — «Роскосмос», «Иннопрактика» и Ассоциация «Национальных чемпионов» — подписали соглашение о сотрудничестве на конгрессе «Инновационная практика: наука + бизнес». Документ должен ускорить внедрение новых технологий и сформировать устойчивую экосистему частной космонавтики.
Суть договорённости сводится к сокращению пути от разработки до практического применения космических технологий. Глава госкорпорации Дмитрий Баканов объяснил, что трансфер решений остаётся главным вызовом для отрасли, а частные компании способны заметно ускорить этот процесс, передает РИА Новости.
В подтверждение он напомнил о запуске летом 2025 года группировки из девяти малых аппаратов «Геоскан» с космодрома «Восточный». Эти спутники снимают Землю, фиксируют перемещение воздушных и морских судов и отслеживают космическую обстановку.
В «Иннопрактике» подчёркивают, что космическая сфера переживает серьёзные изменения: рядом с государственными программами всё активнее работают частные производители, сервисные компании и разработчики платформ на основе космических данных. Первый заместитель гендиректора организации Наталья Попова отметила, что новая договорённость должна наладить прозрачный и эффективный диалог между бизнесом и госкорпорацией.
Стороны рассчитывают, что совместная работа ускорит технологический цикл и сделает отрасль более гибкой, что особенно важно на фоне растущей роли частных участников в российской космонавтике.
