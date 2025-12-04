Раскрыто, как новое соглашение ускорит развитие частной космонавтики в России

В «Иннопрактике» подчёркивают, что космическая сфера переживает серьёзные изменения: рядом с государственными программами всё активнее работают частные производители, сервисные компании и разработчики платформ на основе космических данных. Первый заместитель гендиректора организации Наталья Попова отметила, что новая договорённость должна наладить прозрачный и эффективный диалог между бизнесом и госкорпорацией.