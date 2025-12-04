Глава НАТО неожиданно усомнился в планах ЕС по экспроприации российских активов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что инициатива Еврокомиссии по экспроприации российских активов может оказаться нереализуемой.
По его словам, в таком случае союзникам придётся обеспечить, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе.
Рютте подчеркнул, что НАТО не формирует официальную позицию по вопросу замороженных российских активов, и решение остаётся за структурами Евросоюза. При этом он выразил доверие руководству Еврокомиссии и Евросовета, но отметил необходимость продумать действия на случай, если план не сработает.
Ранее Еврокомиссия представила схему так называемого «репарационного кредита». Она предполагает использование всех замороженных в Европе российских средств — около €210 млрд — для финансирования Украины в 2026—2027 годах. Брюссель также призвал западные страны, не входящие в ЕС, присоединиться к инициативе.
Читайте также: Объяснена замена российского космонавта Олега Артемьева в экипаже Crew Dragon.