Глава НАТО неожиданно усомнился в планах ЕС по экспроприации российских активов

Рютте подчеркнул, что НАТО не формирует официальную позицию по вопросу замороженных российских активов, и решение остаётся за структурами Евросоюза. При этом он выразил доверие руководству Еврокомиссии и Евросовета, но отметил необходимость продумать действия на случай, если план не сработает.