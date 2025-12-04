Выяснилось, что России к 2032 году потребуется заменить более 12 млн работников

Эксперты отмечают: точность долгосрочных прогнозов сама по себе ограничена, а трансформация системы образования под такие ориентиры несёт риски из-за её инерционности и ослабления международных связей. Однако альтернативы росту производительности и подготовке кадров правительство не видит — спрос на труд будет меняться быстрее, чем раньше, а экономика ожидает серьёзный кадровый дефицит.