Выяснилось, что России к 2032 году потребуется заменить более 12 млн работников

Минтруд представил первый семилетний прогноз кадровых потребностей экономики — ориентир, на который теперь будет опираться государственная система подготовки специалистов. Документ, представленный на Всероссийском кадровом форуме на ВДНХ, определяет объём замещения рабочей силы и ожидаемые структурные сдвиги на рынке труда.
По словам министра Антона Котякова, экономике потребуется компенсировать выбывание 12,2 млн работников. Из них 11,7 млн — это замещение пенсионных уходов, ещё около 500 тыс. связано с созданием новых рабочих мест. Таким образом, ежегодно рынку труда нужно вовлекать примерно 1,7 млн человек, передают Ведомости.
В списке крупнейших отраслей — торговля (13,4 млн занятых), обрабатывающие производства (10,6 млн), строительство (6,8 млн), транспортировка и хранение (около 6 млн), а также образование (5,5 млн). Именно в этих сегментах прогнозируется наибольший прирост занятых — до 226 тыс. человек. Торговля, напротив, может сократиться за счёт роста производительности и расширения онлайн-каналов.
Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что прогноз учитывает отраслевые, региональные и профессиональные потребности. Он составлен на основе опроса 330 тыс. работодателей и экспертных оценок. По её словам, первоочередной задачей остаётся привлечение молодёжи в востребованные специальности — рабочие профессии, медицину, инженерные направления, IT, педагогику и научную сферу. Особая потребность ожидается в выпускниках системы среднего профессионального образования.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что система уже перестраивается под запросы экономики — в колледжах обучаются рекордные 3,9 млн студентов, а 63% девятиклассников выбирают путь СПО.
Министр экономики Максим Решетников напомнил: одного только притока кадров недостаточно. Демографические ограничения заставят власти и бизнес активнее повышать производительность труда. Для этого требуется увязка структурных прогнозов занятости с стратегиями национальных проектов и внедрением инноваций.
Эксперты отмечают: точность долгосрочных прогнозов сама по себе ограничена, а трансформация системы образования под такие ориентиры несёт риски из-за её инерционности и ослабления международных связей. Однако альтернативы росту производительности и подготовке кадров правительство не видит — спрос на труд будет меняться быстрее, чем раньше, а экономика ожидает серьёзный кадровый дефицит.
