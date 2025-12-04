Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что России к 2032 году потребуется заменить более 12 млн работников

Минтруд представил первый семилетний прогноз кадровых потребностей экономики — ориентир, на который теперь будет опираться государственная система подготовки специалистов.

Минтруд представил первый семилетний прогноз кадровых потребностей экономики — ориентир, на который теперь будет опираться государственная система подготовки специалистов. Документ, представленный на Всероссийском кадровом форуме на ВДНХ, определяет объём замещения рабочей силы и ожидаемые структурные сдвиги на рынке труда.

По словам министра Антона Котякова, экономике потребуется компенсировать выбывание 12,2 млн работников. Из них 11,7 млн — это замещение пенсионных уходов, ещё около 500 тыс. связано с созданием новых рабочих мест. Таким образом, ежегодно рынку труда нужно вовлекать примерно 1,7 млн человек, передают Ведомости.

В списке крупнейших отраслей — торговля (13,4 млн занятых), обрабатывающие производства (10,6 млн), строительство (6,8 млн), транспортировка и хранение (около 6 млн), а также образование (5,5 млн). Именно в этих сегментах прогнозируется наибольший прирост занятых — до 226 тыс. человек. Торговля, напротив, может сократиться за счёт роста производительности и расширения онлайн-каналов.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что прогноз учитывает отраслевые, региональные и профессиональные потребности. Он составлен на основе опроса 330 тыс. работодателей и экспертных оценок. По её словам, первоочередной задачей остаётся привлечение молодёжи в востребованные специальности — рабочие профессии, медицину, инженерные направления, IT, педагогику и научную сферу. Особая потребность ожидается в выпускниках системы среднего профессионального образования.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что система уже перестраивается под запросы экономики — в колледжах обучаются рекордные 3,9 млн студентов, а 63% девятиклассников выбирают путь СПО.

Министр экономики Максим Решетников напомнил: одного только притока кадров недостаточно. Демографические ограничения заставят власти и бизнес активнее повышать производительность труда. Для этого требуется увязка структурных прогнозов занятости с стратегиями национальных проектов и внедрением инноваций.

Эксперты отмечают: точность долгосрочных прогнозов сама по себе ограничена, а трансформация системы образования под такие ориентиры несёт риски из-за её инерционности и ослабления международных связей. Однако альтернативы росту производительности и подготовке кадров правительство не видит — спрос на труд будет меняться быстрее, чем раньше, а экономика ожидает серьёзный кадровый дефицит.

Читайте также: Объяснена замена российского космонавта Олега Артемьева в экипаже Crew Dragon.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше