В Прикамье продолжают снижаться цены на бензин

За неделю с 25 ноября по 1 декабря цены на топливо изменились в 19 субъектах Российской Федерации, более всего в Хабаровском крае (+1,4%). Снижение стоимости было зафиксировано в 45 регионах, более всего в Республике Хакасия (-10,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены практически не изменились.