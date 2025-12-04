Финансовый аналитик Юшков: без российского газа в Европе все подорожает

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ответил, что ждет ЕС после отказа от российского газа. По словам эксперта, Европа столкнется с сокращением промышленности и ростом цен.
В Еврокомиссии сообщили, что принято коллективное решение прекратить импорт российского газа: СПГ к 31 декабря 2026 года, от трубопроводного газа — к 30 сентября. Это поможет европейскому рынку стать «энергетически независимым, конкурентоспособным, устойчивым и стабильным».
В настоящий момент объем поставок трубопроводного газа составляет порядка 16−16,5 млрд кубометров, СПГ — примерно такие же объемы — до 17 млрд.
— Заменить наши поставки некому. Поэтому, отказавшись от российских поставок, Европа спровоцирует рост цен, а значит, и дальнейшую деиндустриализацию, — рассуждает Юшков в беседе с aif.ru.
Он уверен, что некоторые европейские страны это понимают, поэтому продолжают блокировать санкции в данном направлении. Например, Венгрия и Словакия уже предусмотрели «особые обязательства», по которым они могут покупать российский трубопроводный газ до 2028 года. Будапешт и Братислава остаются его крупнейшими потребителями. Поэтому говорить о полном отказе от российского газа пока преждевременно, считает Юшков.
— Увеличить свои поставки Азербайджан, Алжир или Норвегия не могут, а любая альтернатива СПГ из США или Катара попросту будет дороже, — заключил аналитик.
Тем временем, партия премьера Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» поддерживает инициативу подать иск к Евросоюзу на фоне решения Брюсcеля отказаться от российских энергоносителей, пишет Газета.ru.
— Запрет на транзит российского газа через территорию ЕС, который вступит в силу с 1 января 2026 года, наиболее сильно ударит по Сербии, Боснии и Герцеговине, а также Молдове, поскольку они могут остаться без доступа к трубопроводному газу, — пишет 360.ru.
А Чехия в 2024 году крупнейшие закупки газа производила не у России, а у других поставщиков. Однако в ноябре 2024 года объем поставок российского природного газа в Чехию значительно увеличился, пишет Царьград.