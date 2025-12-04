В Пермском крае продолжает дешеветь бензин

«Согласно статистике, бензин марки АИ-92 подешевел на 15 копеек и продавался по 65 рублей 81 копейку за литр. Цена АИ-95 снизилась на 12 копеек, до 60 рублей 87 копеек. В то же время бензин АИ-98, напротив, подорожал на 10 копеек — его стоимость выросла до 89 рублей 31 копейки за литр. Наиболее существенный рост за неделю зафиксирован на дизельное топливо. Его цена увеличилась на 22 копейки и достигла 75 рублей 45 копеек за литр», — говорится в отчете на официальном сайте Росстата.