Минтруд назвал самые востребованные профессии через несколько лет

Он отметил, что к наиболее численным секторам экономики относятся торговля, где занято 13,4 миллионов человек, обрабатывающие производства (10,6 миллионов), строительство (6,8 миллионов), транспортировка и хранение (почти 6 миллионов), а также образование (5,5 миллионов человек). В большинстве из этих сфер, а также в науке и IT-секторе, прогнозируется наибольший прирост занятости — от 135 тыс. до 226 тысяч человек в зависимости от отрасли. В торговле же, напротив, ожидается снижение числа занятых, что, по оценке министерства, связано с ростом отраслевой производительности труда. Частично, по всей видимости, в этих расчетах учтено расширение сегмента онлайн-торговли.