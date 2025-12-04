Узбекистан и Индия намерены совместно разработать комбинированные турмаршруты

«Стороны договорились активизировать совместную работу по нескольким ключевым направлениям, включая разработку комбинированных туристических маршрутов, которые позволят индийским туристам сочетать отдых на пляжах Гоа с посещением исторических городов Узбекистана, организацию взаимных ознакомительных туров для туроператоров, журналистов и блогеров, а также обмен лучшими практиками в сфере управления туристическими объектами и подготовки кадров», — говорится в сообщении.