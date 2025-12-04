Ричмонд
Узбекистан и Индия намерены совместно разработать комбинированные турмаршруты

Ожидается, что до конца 2025 года количество индийских туристов в РУз достигнет 100 тыс. По мнению сторон, совместные усилия позволят вывести туробмен между Узбекистаном и Индией, в частности штатом Гоа, на качественно новый уровень.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Узбекистан и Индия намерены совместно разработать комбинированные туристические маршруты, сообщает ИА «Дунё».

Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистан Сардора Рустамбаева с министром туризма индийского штата Гоа Роханом Кхаунте.

Как отмечалось, туризм — один из ключевых драйверов взаимодействия между двумя странами.

Если в 2023 году республику посетило около 50 тыс. граждан Индии, то в 2024-м — свыше 80 тыс. Ожидают, что по итогам текущего года количество индийских туристов достигнет 100 тыс.

Для обеспечения растущего спроса стороны расширяют частоту и географию полетов. На сегодняшний день Индию и Узбекистан связывают около 20 еженедельных рейсов, выполняемых узбекскими авиакомпаниями «Uzbekistan Airways» и «Centrum Air», а также крупным индийским авиаперевозчиком «IndiGo».

Рейсы осуществляют между Ташкентом, Дели, Мумбаем и Гоа. В ближайшее время планируют открыть прямое авиасообщение между Дели и Наманганом, чтобы еще больше упростить логистику для путешественников.

Рохан Кхаунте подчеркнул, что штат видит большие перспективы для партнерства в сфере туризма с регионами Узбекистана.

«Стороны договорились активизировать совместную работу по нескольким ключевым направлениям, включая разработку комбинированных туристических маршрутов, которые позволят индийским туристам сочетать отдых на пляжах Гоа с посещением исторических городов Узбекистана, организацию взаимных ознакомительных туров для туроператоров, журналистов и блогеров, а также обмен лучшими практиками в сфере управления туристическими объектами и подготовки кадров», — говорится в сообщении.

Также речь шла о совместной подготовке специалистов сферы, использовании богатого культурного наследия Узбекистана и Индии для привлечения туристов, интересующихся историей, гастрономией и народными традициями, привлечении корпоративных клиентов двух стран для проведения встреч, конференций, выставок и других мероприятий в Узбекистане и Гоа.

По мнению сторон, совместные усилия позволят вывести туристический обмен между Узбекистаном и Индией, в частности штатом Гоа, на качественно новый уровень.