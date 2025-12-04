5 млн рублей вложат в развитие нижегородского Простоквашина

Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале. По словам главы региона, телеканал направит 5 миллионов рублей, полученных с проката фильма «Простоквашино», на благоустройство нижегородской деревни и развитие её туристической инфраструктуры.
«Мы хотим, чтобы сюда приезжали семьи с детьми. У Простоквашино особая атмосфера — гостей встречают герои любимого мультфильма уже на въезде. В самой деревне обустроены тематические зоны для детей и взрослых. Во время однодневной экскурсии можно познакомиться с Шариком и Матроскиным, а также услышать интересные истории от Печкина», — отметил Никитин.
Губернатор также подчеркнул, что в деревне не хватает современных условий для комфортного отдыха, таких, как глэмпинг.
«Теперь эта мечта станет реальностью благодаря поддержке ТНТ. Благодарю директора телеканала Тину Канделаки за участие и внимание к нашей области. Мы, в свою очередь, предоставим грантовую помощь команде Простоквашина и поможем им подать заявку на участие в конкурсе “Команды креативных практик”», — добавил глава региона.
