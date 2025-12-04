5 млн рублей вложат в развитие нижегородского Простоквашина

«Мы хотим, чтобы сюда приезжали семьи с детьми. У Простоквашино особая атмосфера — гостей встречают герои любимого мультфильма уже на въезде. В самой деревне обустроены тематические зоны для детей и взрослых. Во время однодневной экскурсии можно познакомиться с Шариком и Матроскиным, а также услышать интересные истории от Печкина», — отметил Никитин.