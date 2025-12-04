Ричмонд
Названы четыре профессии, которые будут востребованы в России в ближайшие семь лет

Минтруд перечислил самые востребованные профессии в РФ до 2032 года.

Источник: Комсомольская правда

В Минтруда обновили кадровый прогноз и назвали самые востребованные профессии до 2032 года. Также в ведомстве заявили, что к этому времени стране нужно будет заменить около 12,2 миллиона работников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным министерства, самыми востребованными профессиями в ближайшие семь лет будут швеи, сварщики, слесари и механизаторы. При этом, учитывая демографические тенденции, властям и бизнесу придется не только ориентировать на эти специальности молодежь, но и активно увеличивать производительность труда.

Говоря о замещении работников, глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что из 12,2 млн работников, которых надо будет заменить, 11,7 млн — придут на рабочие места уходящих на пенсию. Еще полмиллиона работников будут связаны с новыми рабочими местами.

Ранее эти же профессии в числе самых востребованных в ближайшее время назвала и вице-премьер Татьяна Голикова.

Аналитики при этом отмечают, что в этом году самыми востребованными специалистами стали швеи, прессовщики и приемщики. Причем, основная конкуренция между крупными компаниями сейчас разворачивается не за количество, а за качество специалистов.

