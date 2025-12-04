Предсказано, что салоны красоты массово уйдут с рынка РФ после налоговой реформы

Эксперты предупреждают: уже в начале следующего года более половины бьюти-студий могут прекратить работу. Лишь 49% участников отрасли заявляют о готовности продолжить деятельность после изменения налоговых правил.
Новая реформа резко повышает нагрузку на предприятия. Компании с доходом свыше 20 млн рублей сохраняют упрощённую систему, но теперь обязаны платить НДС. Для малого бизнеса это означает дополнительные расходы, которые многим окажутся не по силам, передает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Наиболее тяжёлое положение ожидается в городах-миллионниках. Здесь выше стоимость аренды, сильнее конкуренция и заметнее падение спроса. Тенденция к снижению посещаемости фиксировалась ещё осенью, а попытки компенсировать будущие налоги за счёт повышения цен лишь ускорили отток клиентов.
Дополнительным ударом стало сокращение выплат мастерам. Многие специалисты ушли из салонов и стали работать самостоятельно в формате самозанятости, что ещё сильнее ослабило студии.
Аналитики отмечают, что владельцы уже начали закрывать точки или выставлять их на продажу. В первую очередь рискуют одиночные салоны, не входящие в сети. На периферии крупных городов и в регионах с низкими доходами ситуация может стать критической.
Президент отраслевой ассоциации Ляля Садыкова подчёркивает: сегмент готовится к массовому уходу в серый сектор. По её оценке, риск закрытий в ближайшие месяцы станет самым высоким за последние годы.
Читайте также: Мигранты взяли штурмом российский вокзал и отделались протоколами о хулиганстве.