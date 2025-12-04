Компания Power Wheels создала ультралегкие колеса из сплава «Русала»

Разработка новых легких и сверхпрочных материалов — одно из ключевых направлений развития мирового автопрома. Снижение массы автомобиля позволяет улучшать динамику, уменьшать расход топлива или электроэнергии, снижать нагрузку на тормозные механизмы и подвеску. Особенно остро эта задача стоит в авто- и мотоспорте. Поэтому появление на рынке новых алюминиево-скандиевых сплавов, обеспечивающих благодаря прочности малый вес, открывает для производителей компонентов новые технологические возможности. Как российская компания уже обошла конкурентов на повороте — в материале «Газеты.Ru».