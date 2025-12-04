Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предупредил о последствиях попыток ограничить торговлю третьих стран

Президент РФ отметил, что торговые ограничения против третьих стран приводят к убыткам.

Источник: Аргументы и факты

Путин предупредил о последствиях попыток ограничить торговлю третьих стран. Потери ждут государства, которые пытаются ограничивать торговлю третьих стран, заявил президент России Владимир Путин.

«Те, кто предпринимают попытки ограничить экономическое взаимодействие с третьими странами, рано или поздно сами сталкиваются с убытками», — сказал российский лидер в интервью индийским журналистам.

Напомним, 2 декабря Путин заявил, что Запад не сможет управлять мировой экономикой с помощью санкций. Он отметил, что западные страны ранее сами советовали решать проблемы не административно-командными средствами, а рыночными способами.

В начале сентября президент РФ обратил внимание, что многие европейские компании, покинувшие российский рынок по политическим причинам, понесли серьёзные убытки. Он также подчеркнул, что Россия не отворачивается от партнёров и никого не выгоняет, сохраняя при этом стабильную экономическую политику.