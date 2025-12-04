Путин предупредил о последствиях попыток ограничить торговлю третьих стран. Потери ждут государства, которые пытаются ограничивать торговлю третьих стран, заявил президент России Владимир Путин.
«Те, кто предпринимают попытки ограничить экономическое взаимодействие с третьими странами, рано или поздно сами сталкиваются с убытками», — сказал российский лидер в интервью индийским журналистам.
Напомним, 2 декабря Путин заявил, что Запад не сможет управлять мировой экономикой с помощью санкций. Он отметил, что западные страны ранее сами советовали решать проблемы не административно-командными средствами, а рыночными способами.
В начале сентября президент РФ обратил внимание, что многие европейские компании, покинувшие российский рынок по политическим причинам, понесли серьёзные убытки. Он также подчеркнул, что Россия не отворачивается от партнёров и никого не выгоняет, сохраняя при этом стабильную экономическую политику.