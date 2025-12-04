В начале сентября президент РФ обратил внимание, что многие европейские компании, покинувшие российский рынок по политическим причинам, понесли серьёзные убытки. Он также подчеркнул, что Россия не отворачивается от партнёров и никого не выгоняет, сохраняя при этом стабильную экономическую политику.