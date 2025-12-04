В Волгограде за неделю подорожали все виды топлива

В Волгограде к началу декабря на АЗС снова выросли цены. На несколько копеек подорожали все виды топлива. Сильнее всего изменились расценки на дизель: ДТ всего за неделю стало дороже на 28 копеек за литр и стало стоить 72 рубля 26 копеек. Цены на бензин выросли менее заметно.
АИ-92 стал дороже на 6 копеек, АИ-95 на 5 копеек, АИ-98 на 8 копеек. Напомним, в Центробанке объяснили, почему в Волгоградской области дорожает топливо. Эксперты объяснили это ремонтом на предприятиях нефтепереработки и продолжающимся сельхозсезоном.