В Волгограде за неделю подорожали все виды топлива

Цены подросли на не несколько копеек.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде к началу декабря на АЗС снова выросли цены. На несколько копеек подорожали все виды топлива. Сильнее всего изменились расценки на дизель: ДТ всего за неделю стало дороже на 28 копеек за литр и стало стоить 72 рубля 26 копеек. Цены на бензин выросли менее заметно.

АИ-92 стал дороже на 6 копеек, АИ-95 на 5 копеек, АИ-98 на 8 копеек. Напомним, в Центробанке объяснили, почему в Волгоградской области дорожает топливо. Эксперты объяснили это ремонтом на предприятиях нефтепереработки и продолжающимся сельхозсезоном.