Путин: более 90% взаимной торговли РФ и Индии осуществляется в нацвалютах

Владимир Путин рассказал об объеме торговли с Индией, которая производится в нацвалютах.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что свыше 90% взаимных расчетов между Россией и Индией проводятся в национальных валютах.

«Около 90% наших финансовых операций осуществляется в национальных валютах», — отметил Путин в интервью India Today.

Напомним, Путин совершает государственный визит в Индию. Первым пунктом программы стала неформальная встреча с главой индийского правительства Нарендрой Моди в его резиденции.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими государствами Кирилл Дмитриев заявил, что рубль стал самой успешной валютой текущего года.

