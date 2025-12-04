Путин: более 90% взаимной торговли РФ и Индии осуществляется в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что свыше 90% взаимных расчетов между Россией и Индией проводятся в национальных валютах.
«Около 90% наших финансовых операций осуществляется в национальных валютах», — отметил Путин в интервью India Today.
Напомним, Путин совершает государственный визит в Индию. Первым пунктом программы стала неформальная встреча с главой индийского правительства Нарендрой Моди в его резиденции.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими государствами Кирилл Дмитриев заявил, что рубль стал самой успешной валютой текущего года.
