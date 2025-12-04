На Иркутском авиазаводе собирают импортозамещенное крыло для очередного борта МС-21

Команда фокусируется на создании полностью импортозамещённого крыла. На текущем этапе завершена навеска балок закрылков и монтаж рельс предкрылков, а сейчас идёт установка кабельной сети и сборка съёмных буферных отсеков. Параллельно формируется малая механизация крыла, включая трансмиссию предкрылков и закрылков.