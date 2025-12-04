На Иркутском авиазаводе собирают импортозамещенное крыло для очередного борта МС-21

IrkutskMedia, 4 декабря. В цехе 249 Иркутского авиационного завода, продолжается сборка импортозамещённого крыла очередного комплекта самолёта МС‑21. Работы ведутся на финальных операциях агрегатно-сборочного производства, где сотрудники подготавливают конструкцию крыла к передаче в цех окончательной сборки, выполняя интеграцию ключевых систем и механизмов, сообщает тг-канал (18+) ПАО «ОАК».
На станции F10 специалисты стыкуют консольные части крыла с фюзеляжем. После этого отделение досборки прокладывает бортовую кабельную сеть и установливает основные системы: управления, противообледенительной защиты, гидравлики и системы отбора воздуха.
Команда фокусируется на создании полностью импортозамещённого крыла. На текущем этапе завершена навеска балок закрылков и монтаж рельс предкрылков, а сейчас идёт установка кабельной сети и сборка съёмных буферных отсеков. Параллельно формируется малая механизация крыла, включая трансмиссию предкрылков и закрылков.
После завершения работ с трансмиссией специалисты перейдут к навеске и регулировке крупногабаритных агрегатов — закрылков и предкрылков.
Напомним, экипаж второго импортозамещенного лайнера МС-21 доложил о первом сертификационном полете борта. Летчик-испытатель первого класса Авиарегистра РФ Николай Григорьев отметил, что полет прошел успешно, подтверждены все характеристики самолета. Лайнер полностью соответствует требованиям сертификационного базиса.