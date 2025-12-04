Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию

«Наша компания “Технопромэкспорт” построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию “Трудовая” установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона», — говорится в сообщении.
Новая станция в Крыму позволит обеспечить еще большую выработку электроэнергии для южных регионов страны, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты, уточнили в Ростехе.
ТЭС «Таврическая» и ТЭС «Балаклавская» в Крыму также построены компанией «Технопромэкспорт».
В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.