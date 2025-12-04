Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию

«Наша компания “Технопромэкспорт” построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию “Трудовая” установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона», — говорится в сообщении.