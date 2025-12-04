Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию «Трудовая» установленной мощностью 135 МВт. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Источник: РИА "Новости"

«Наша компания “Технопромэкспорт” построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию “Трудовая” установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона», — говорится в сообщении.

Новая станция в Крыму позволит обеспечить еще большую выработку электроэнергии для южных регионов страны, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты, уточнили в Ростехе.

ТЭС «Таврическая» и ТЭС «Балаклавская» в Крыму также построены компанией «Технопромэкспорт».

В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.