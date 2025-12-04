АБР профинансировал более $7 млрд проектов в Казахстане

Серик Жумангарин тепло приветствовал Лею Гутьеррес и поздравил с назначением на должность в июле текущего года. Он подчеркнул значимость многолетнего партнерства, которое продолжается с 1994 года.
«Азиатский банк развития является для нас стратегическим партнером. За период сотрудничества Банком профинансирован ряд значимых проектов в сферах транспорта, энергетики, МСБ, цифрового развития, а также социальных проектов. Убеждены, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению нашего партнерства и реализации новых перспективных инициатив. Хотел бы отметить, что ключевые приоритеты Страновой стратегии АБР по Казахстану на 2023−2027 годы полностью соответствуют нашим национальным приоритетам. Казахстан будет и далее поддерживать эффективную реализацию данной стратегии», — заявил он.
С момента установления сотрудничества АБР предоставил Казахстану более $7 млрд в виде займов, технической помощи и грантов.
Со своей стороны, Лея Гутьеррес поблагодарила казахстанскую сторону за конструктивный диалог, особо отметив значимость поддержки Казахстана при голосовании по поправке в Устав АБР. Благодаря достижению требуемого порога голосования поправка позволит увеличить совокупный объем кредитования Банка на 50% — до более чем $36 млрд. По ее словам, это решение значительно расширит возможности АБР по поддержке усилий развивающихся стран-членов в решении приоритетных задач развития.
«За время нашего сотрудничества, начиная с 1994 года, АБР предоставил Казахстану более $7 млрд. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение партнерства — как в традиционных направлениях, так и в новых секторах», — отметила она.
Она также сообщила, что в этом году АБР приступил к реализации новой политики в сфере критически важных минералов, направленной на поддержку цепочек создания стоимости стратегических материалов. Банк готов изучать новые проекты в Казахстане, обладающем устойчивым потенциалом в этой сфере.
Вице-премьер также сообщил, что правительство Казахстана системно ведет работу по совершенствованию законодательства о ГЧП с учетом лучших мировых практик и рекомендаций международных финансовых организаций, включая АБР, ЕАБР, ЕБРР и Всемирный банк.
В завершение стороны обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества — в транспортной и промышленной инфраструктуре, технологиях, энергетике, сфере критических материалов, жилищном строительстве и других секторах.
Азиатский Банк Развития (АБР) — многосторонний финансовый институт развития, в который входят 69 стран-членов, из них 50 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 19 — за его пределами.
Казахстан стал членом АБР 19 января 1994 г. Основными инструментами АБР являются займы, гранты, техническая помощь, которые предоставляются правительствам и частному сектору стран-членов для реализации конкретных проектов и программ.
В период с 1994 по 2024 годы объем финансирования АБР в Казахстане составил более $7 млрд на инвестиционные проекты и техническую помощь.