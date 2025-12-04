АБР профинансировал более $7 млрд проектов в Казахстане

«Азиатский банк развития является для нас стратегическим партнером. За период сотрудничества Банком профинансирован ряд значимых проектов в сферах транспорта, энергетики, МСБ, цифрового развития, а также социальных проектов. Убеждены, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению нашего партнерства и реализации новых перспективных инициатив. Хотел бы отметить, что ключевые приоритеты Страновой стратегии АБР по Казахстану на 2023−2027 годы полностью соответствуют нашим национальным приоритетам. Казахстан будет и далее поддерживать эффективную реализацию данной стратегии», — заявил он.