Владелец «Maxi чая» Алагузов хочет попробовать себя в энергетике

Алагузов допускает расширение бизнеса в сферу генерации энергии.
По словам предпринимателя, его давно привлекают проекты, связанные с выработкой и передачей электроэнергии.
«Мне очень интересна энергетика. Вообще все, что связано с генерацией энергии. Я там в свое время изучал это, мне это интересно», — сообщил Алагузов.
Он добавил, что внимательно следит за трендами в области солнечной энергетики, возобновляемых источников энергии и гидроэлектростанций:
«Мне интересно попробовать себя в этом направлении, ну если получится».
Новые покупки могут появиться неожиданно.
Алагузов вспомнил, как быстро принял решение о приобретении Шымкентского пивоваренного завода:
«Мы приобрели Шымкентский пивоваренный завод 7 февраля 2024 года — приняли решение. Шестого я еще про это не знал».
По его словам, похожие возможности могут возникнуть и позже — например, в 2026 году, хотя конкретных планов у него нет:
«Может быть, такие возможности появятся и в 2026 году, про которые я сейчас еще не знаю. Но в планах у меня ничего нет на двадцать шестой год».
Фокус — на управлении уже приобретенными активами.
Бизнесмен признал, что после серии крупных покупок ему важно уделить внимание развитию уже приобретенных компаний. По его словам, об этом же ему напоминает супруга:
«Мне тоже Баян Максатовна про это говорила: “Вот ты столько всего набрал, может, ты с этим разберешься? Ты там двадцать шестой год, двадцать седьмой, зачем тебе что-то новое, ты вот здесь порядок наведи сначала”.
Состояние бизнесмена.
В 2025 году Алагузов впервые вошел в список 75 самых богатых бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan, заняв 61-е место. Его состояние издание оценило в $130 млн.
Напомним, за последние два года Алагузов собрал многоотраслевой портфель. В 2024 году он купил Шымкентский пивоваренный завод за 8 млрд тенге. В начале 2025 года Алагузов также приобрел JFood Kazakhstan (бывший «Концерн “Цесна-Астык”) за 11 млрд тенге.
В акимате Алматинской области также сообщали, что Алагузов вложил в модернизацию своего производства в Алматинской области свыше 18 млрд тенге.
Алагузов не единственный казахстанский бизнесмен, заинтересованный в энергетических проектах. Ранее «Курсив» писал, что связанная с бизнесменом Айдыном Рахимбаевым (контролирует BI Group) компания Alhena строит солнечную электростанцию в Арале.
Позже стало известно, что в МФЦА была зарегистрирована компания Solar Power Plants Ltd., акционером которой выступает дочерняя структура BI Group — General Contractors Group Ltd. Как уточнили «Курсиву» в BI Group, Solar Power Plants Ltd. будет заниматься производством солнечной энергии.