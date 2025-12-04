В Омске прошел «Съезд лидеров 2025»: налоги, стратегия, управление бизнесом и медиареальность

Предприниматели, представители власти и медиасообщества обсуждали ключевые вызовы и ориентиры развития бизнеса в 2026 году — от налогов до медиатрендов.
Налоговые изменения 2026.
Деловую программу открыл круглый стол «Налоговые изменения 2026». В обсуждении приняли участие руководитель УФНС России по Омской области Ольга Шмакова, представители предпринимательского сообщества и деловых объединений: врио президента ТПП Омской области Елена Аппинг, президент Омского областного союза предпринимателей Илья Николин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко. Модератором выступил председатель Омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Дерябин.
Эксперты обсудили усиление налогового администрирования, расширение применения НДС, изменения в специальных налоговых режимах и рост роли цифровых инструментов контроля. Было отмечено, что предпринимателям важно заранее анализировать финансовые показатели и адаптировать учетные системы, чтобы минимизировать риски в новых условиях.
Стратегия 2026: слушать, а не копировать.
Стратегический блок «Стратегия 2026» прошел под модерацией бизнес-тренера международного уровня, автора концепции «Зрелое лидерство» Евгении Климановой.
Сессия была посвящена разбору реальных кейсов предпринимателей. Ключевой акцент — отказ от универсальных решений и механического копирования. По словам модератора, в 2026 году бизнесу важно учиться «генеративному слушанию»: учитывать опыт коллег, но адаптировать его под собственную реальность, рынок и команду.
В рамках секции участники обсуждали автоматизацию, клиентские сервисы, цифровые решения, работу с персоналом и управление изменениями без перегрузки команды.
Подводя итоги дискуссии, Александр Дерябин отметил, что в условиях неопределенности для бизнеса особенно важна стратегическая готовность:
«В любых условиях необходимо ориентироваться на развитие, необходимо понимать, как ты будешь действовать, разрабатывать сценарии — это основа управления, особенно в сложных ситуациях».
Управление бизнесом в условиях нестабильности.
Существенный акцент съезда — управление бизнесом в условиях нестабильности. Кандидат экономических наук и старший партнер ООО «Рэдиум инвестициии» Виктор Титарев разобрал эволюцию роли собственника: от операционного управляющего к стратегу, работающему «над бизнесом». Он отметил, что переход к системам управления — ключ к масштабируемости. Основатель НПО «ЗМК» Дмитрий Рыбин рассказал о важности финансовых метрик и регулярной управленческой отчетности.
Участие в рамках дискуссии также приняли генеральный директор ООО «Планета-Центр» Александр Триппель и председатель совета директоров ОАО «Сладонеж». По мнению спикеров, бизнес растёт устойчиво только тогда, когда развивается его собственник.
Креативный капитал как конкурентное преимущество.
Параллельно прошла секция о креативном капитале как новой валюте развития под модерацией Елены Харламовой, председателя Комитета по креативной индустрии и туризму Омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
Участники говорили о том, как дизайн, гастрономия, городские события и культурные проекты позволяют бизнесу выделяться и формировать дополнительную ценность бренда. Прозвучали личные кейсы спикеров из вышеупомянутых сфер.
Региональные бренды и медиадискуссия: доверие важнее форматов.
Финалом съезда стала объединенная секция, посвященная развитию региональных брендов и дискуссии «СМИ vs блогеры — кто сегодня эффективнее?».
Модераторами выступили председатель Комитета по СМИ, связям с общественностью и рекламе Омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», креативный директор агентства OTVET Екатерина Орлова и директор рекламного агентства «Коперник» Антон Дымченко.
В медиадискуссии приняли участие представители традиционных СМИ и лидеры мнений. Среди них — генеральный директор ООО «Омский медиа-холдинг» Юрий Козловский («Новое радио», Energy, Comedy Radio, «Детское радио» в Омске).
Юрий Козловский отметил, что современные медиа давно работают в гибридном формате:
«Телеканал сегодня — это не только экран телевизора. Он живет в интернете, в подкастах, новых форматах. Мы стараемся работать с молодежной аудиторией, рассказывать истории бизнеса и быть там, где находится слушатель и зритель».
В ходе обсуждения участники сошлись во мнении, что эффективность коммуникации определяется не типом канала, а доверием аудитории, контекстом и задачами бизнеса. СМИ и блогеры все чаще рассматриваются не как конкуренты, а как взаимодополняющие инструменты.
«Съезд лидеров 2025» показал, что предпринимательское сообщество региона готово к открытому диалогу о сложных темах — от налоговых изменений до трансформации управления и коммуникаций. Ключевыми ориентирами на 2026 год участники назвали системность, гибкость, вовлеченность команд и умение выстраивать доверие с клиентами и партнерами.