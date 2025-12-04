В Омске прошел «Съезд лидеров 2025»: налоги, стратегия, управление бизнесом и медиареальность

Сессия была посвящена разбору реальных кейсов предпринимателей. Ключевой акцент — отказ от универсальных решений и механического копирования. По словам модератора, в 2026 году бизнесу важно учиться «генеративному слушанию»: учитывать опыт коллег, но адаптировать его под собственную реальность, рынок и команду.