Участники проекта «Создано людьми» рассказали, как построили бизнес из хобби

Несколько месяцев поисков новой работы не увенчались успехом. «Муж и дальше планировал работать по специальности, но тут в его жизнь вмешалась я. У меня было редакционное задание написать статью о варке мыла в домашних условиях». Не без труда закупили все ингредиенты, и Алексей всю ночь варил ароматные подарки. Наутро его осенило: поскольку сырья для домашнего мыловарения никто не производил, найти все было сложно, давай займемся этим мы, а продавать будем через интернет. Так и появились «Выдумщики», — рассказывает Любовь.