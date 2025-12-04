Доллар упал ниже 500 тенге впервые с апреля

Термин означает стратегию, когда инвестор занимает деньги под низкую ставку и вкладывает их в валюту, где ставка выше, зарабатывая на разнице ставок. Так, инвесторы из США могут взять кредит под 4%, чтобы вложить средства в гособлигации Казахстана под больший процент. При этом, как отметил Чеботарев, главным риском является резкое изменение курса.