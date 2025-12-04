Доллар упал ниже 500 тенге впервые с апреля

В ходе торгов 4 декабря минимальная цена, по которой покупали доллар, составила 498,45 тенге. Объем торгов на 12:30 достиг $217 млн. Последний раз доллар опускался ниже отметки в 500 тенге на торгах 3 апреля 2025 года.
Отметим, что экономисты связывают последнее усиление позиций казахстанской валюты со спекулятивным интересом крупных иностранных игроков. К примеру, финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что за этим может крыться явление кэрри-трейдинга.
Термин означает стратегию, когда инвестор занимает деньги под низкую ставку и вкладывает их в валюту, где ставка выше, зарабатывая на разнице ставок. Так, инвесторы из США могут взять кредит под 4%, чтобы вложить средства в гособлигации Казахстана под больший процент. При этом, как отметил Чеботарев, главным риском является резкое изменение курса.