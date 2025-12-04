Рудневский мост начнут реконструировать в 2028—2029 годах — Дмитрий Долгий

Рудневский мост, построенный более 40 лет назад как временное сооружение, связывает Первореченский и Первомайский районы Владивостока. Из-за строительных недочетов он так и не был официально принят в эксплуатацию, а на баланс города его взяли только в 2012 году. Проект его реконструкции включен в мастер-план Владивостока.