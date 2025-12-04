Рудневский мост начнут реконструировать в 2028—2029 годах — Дмитрий Долгий

Рудневский мост во Владивостоке планируют начать реконструировать в 2028—2029 годах. Существующее сооружение безопасно для движения, а запрет действует только для большегрузного транспорта. Об этом в интервью ИА PrimaMedia заявил начальник городского управления дорог Дмитрий Долгий.
Долгий отметил, что проектная документация уже разработана и получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас ключевой задачей является привлечение финансирования.
«Стоимость объекта высокая, поэтому мы сейчас активно работаем с краевым министерством транспорта и федеральными органами власти, чтобы привлечь финансирование. Рассчитываем, что заявка будет одобрена», — пояснил он.
Ориентировочный горизонт начала основных работ — 2028−2029 годы, а само строительство займет около трех лет. При этом уже в следующем году планируется начать подготовительные работы — формирование и выкуп земельных участков под строительство.
Дмитрий Долгий — о главных дорожных итогах 2025 года во Владивостоке.
Начальник управления дорог рассказал, как решали проблему «Зелёного угла», что ждёт Рудневский мост и о борьбе с хаосом на дорогах.
Контекст и детали проекта.
Напомним, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ, 16+) губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить выделение инфраструктурного кредита, уже одобренного в размере около 10 млрд рублей, но запланированного на 2028−2030 годы.
«Нам нужно построить мост. Просьба сдвинуть денежные средства. Мы их целиком направляем на Рудневский мост», — сказал Кожемяко.
Президент в ответ предложил: «Давайте посмотрим».
Речь идет по сути о строительстве нового моста рядом с существующим, после чего старый мост демонтируют. Новый мост будет четырехполосным. Его длина составит 498 м, ширина — 28 м. Также появятся тротуары шириной в три метра и освещение. Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети на подходе к мостовому сооружению.
Рудневский мост, построенный более 40 лет назад как временное сооружение, связывает Первореченский и Первомайский районы Владивостока. Из-за строительных недочетов он так и не был официально принят в эксплуатацию, а на баланс города его взяли только в 2012 году. Проект его реконструкции включен в мастер-план Владивостока.