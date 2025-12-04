Капремонт в Приморье снова дорожает: установлен новый минимальный тариф на 2026 год

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме на 2026 год в размере 16,10 ₽/кв. м в месяц», — говорится в тексте документа.
Это означает рост платежа на 18% по сравнению с 2025 годом, когда тариф составлял 13,64 рубля за квадратный метр. Для сравнения: в 2024 году он равнялся 10,1 рубля, а изначально, на период 2023—2025 годов, был установлен на уровне 9,57 рубля. Как пишет РБК, в итоге за три года минимальный взнос вырастет почти в 1,7 раза — с 9,57 до 16,1 рубля за «квадрат».
Рост взносов предусмотрен изменениями в краевой закон о капремонте (№ 227-КЗ), которые были приняты в конце 2024 года. Поправки закрепили механизм ежегодной индексации платежей, привязав ее к росту рыночных цен на строительные материалы и услуги.
Напомним, в 2026 году также вырастут платежи за ЖКУ: с 1 января на 1,7% для всех регионов, а с 1 октября — по индивидуальным коэффициентам для каждого субъекта. В Приморье этот коэффициент составит 9,2%.