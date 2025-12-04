Ричмонд
Бензин АИ-98 и дизтопливо продолжили дорожать на АЗС Воронежской области

В то время как 92-й и 95-й дешевеют вторую неделю подряд.

Источник: Комсомольская правда

Согласно еженедельной сводке Воронежстата, представленной в четверг, автомобильное топливо на региональных АЗС демонстрирует неоднородную динамику. На фоне небольшого снижения цен на популярные марки бензина продолжил дорожать премиальный АИ-98, а также дизельное топливо.

В период с 26 ноября по 4 декабря цены изменились следующим образом:

— Бензин АИ-92: снижение на 0,15%, с 63,04 до 62,94 рубля за литр,

— Бензин АИ-95: снижение на 0,22%, с 68,18 до 68,03 рубля за литр,

— Бензин АИ-98 и выше: рост на 0,08%, с 87,75 до 87,82 рубля за литр,

— Дизельное топливо: рост на 0,01%, с 71,92 до 71,93 рубля за литр.

Таким образом, тенденция, наблюдавшаяся и на предыдущей неделе, сохраняется: наиболее востребованные АИ-92 и АИ-95 постепенно дешевеют, тогда как АИ-98 и дизтопливо продолжают незначительно дорожать.