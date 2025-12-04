Вагон с бизнес-салоном и спальней продадут на аукционе в Беларуси

Известно, что на продажу выставлен немецкий вагон модели Ammendorf, который изначально предусматривался как купейный. Но за время эксплуатации вагон прошел масштабную модернизацию. В 2010 и 2021 годах вагон отправлялся в Ригу на два капитальных ремонта, а в 2024-м был деповский ремонт на Гомельском вагоностроительном заводе. Тележки для вагона были изготовлены в Твери в начале 2024-го. Техническая маркировка продлила срок эксплуатации вагона до января 2025-го.