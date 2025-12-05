Ричмонд
Украинцы составили большинство пассажиров Кишиневского аэропорта с начала года

За десять месяцев года Кишиневский международный аэропорт перевез более 1,7 миллиона украинских граждан.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. В структуре пассажиропотока Кишиневского международного аэропорта с начала года преобладали украинцы, их число на 3% превысило показатель жителей Республики Молдова, свидетельствуют представленные аэропортом статистические данные.

Молдова, Украина и Румыния составляют основу пассажиропотока молдавской воздушной гавани. Так, с 1 января по 1 октября нынешнего года услугами аэропорта воспользовались 1,7 миллиона украинцев (31%), 1,5 миллиона молдаван (28%) и 1,2 миллиона румын (22%).

В отчетный период воздушной гаванью молдавской столицы воспользовались 132 140 граждан России (3%), 123 106 граждан Израиля. Граждане остальных стран составили в общей сложности 14% (порядка 735 тысяч пассажиров).

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, если в январе-октябре 2024 года воздушная гавань обслуживала 55 направлений полетов, то в аналогичном периоде нынешнего года этот показатель возрос до 78.

«Важный скачок, который открывает пассажирам доступ к все большему количеству европейских городов и не только», — отмечает источник.

Напомним, в январе-сентябре отрасль продемонстрировала положительную динамику, зарегистрировав доходы от основной деятельности в размере 6 976 977 тысяч леев.

Вклад воздушного транспорта в национальный государственный бюджет составил около 386 миллионов леев. Из них государственный бюджет получил 131,1 миллиона леев, бюджет соцстрахования — 188,4 миллиона леев, фонд обязательного медицинского страхования — 63,5 миллиона леев. Местные бюджеты получили 3,1 миллиона леев.