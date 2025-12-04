РИА Новости: Бангладеш стала крупнейшим должником России, обогнав Беларусь

РИА Новости сообщает, что, согласно проведенного агентством анализа данных Всемирного банка, Бангладеш стала крупнейшим должником России, обогнав впервые за много лет Беларусь.
Задолженность Бангладеш перед Российской Федерацией достигла $7,8 миллиарда, что является максимумом в современной истории. Рост (а он в 2024-м оказался резким) составил почти 19%.
В то же время долг Беларуси снизился на $125 миллионов — он составляет $7,6 миллиарда.
«Последний раз Бангладеш была должна России больше республики в 2000 году», — замечает РИА Новости.
Далее в списке должников России Индия (рост обязательств на 19% — до $4,9 миллиарда), Египет ($4,1 миллиарда), Вьетнам ($1,4 миллиарда), Афганистан и Йемен (у каждой из стран долг выше миллиарда долларов США).
«У остальной 31 страны задолженность составляла более скромные суммы. При этом самая небольшая сумма долга была у Гренады — всего две тысячи долларов», — передает агентство.
