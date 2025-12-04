Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: Бангладеш стала крупнейшим должником России, обогнав Беларусь

Бангладеш стала крупнейшим должником России, обогнав Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

РИА Новости сообщает, что, согласно проведенного агентством анализа данных Всемирного банка, Бангладеш стала крупнейшим должником России, обогнав впервые за много лет Беларусь.

Задолженность Бангладеш перед Российской Федерацией достигла $7,8 миллиарда, что является максимумом в современной истории. Рост (а он в 2024-м оказался резким) составил почти 19%.

В то же время долг Беларуси снизился на $125 миллионов — он составляет $7,6 миллиарда.

«Последний раз Бангладеш была должна России больше республики в 2000 году», — замечает РИА Новости.

Далее в списке должников России Индия (рост обязательств на 19% — до $4,9 миллиарда), Египет ($4,1 миллиарда), Вьетнам ($1,4 миллиарда), Афганистан и Йемен (у каждой из стран долг выше миллиарда долларов США).

«У остальной 31 страны задолженность составляла более скромные суммы. При этом самая небольшая сумма долга была у Гренады — всего две тысячи долларов», — передает агентство.

Тем временем Минсвязи сказало о новом условии для роуминга и интернета у белорусов в России — жители республики больше не будут ждать 24 часа для доступа к сети, приехав в РФ.

А Лесхозы Минска озвучили цены на новогодние елки в 2025 году.