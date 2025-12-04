Эффект от проекта белорусских и российских ученых по изучению недр превысил $18 млн

Целью проекта было в том числе импортозамещение. «Мы разрабатывали суперкомпьютерные технологии и непосредственно сами установки — суперкомпьютеры семейства СКИФ. Это собственная технология Союзного государства по суперкомпьютерному проектированию и моделированию. Достаточно активно в этой сфере работаем. Задача, на которую была направлена именно эта программа, — повышение эффективности добычи полезных ископаемых, изучения недр Земли. Начинали мы с определенной отрасли — это нефть, газ. А потом перешли на различные виды редкоземельных металлов, стали решать вопросы моделирования целого ряда сложнейших процессов. И без суперкомпьютерных технологий это нельзя было решить. Сейчас они достаточно активно используются в Беларуси и России. Эффект от внедрения наших технологий в экономику составил более $18 млн. По ряду позиций мы превзошли мировые аналоги — как по программным, так и по аппаратным средствам», — рассказал Сергей Кругликов.