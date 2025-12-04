4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффект от проекта белорусских и российских ученых по изучению недр превысил $18 млн. Об этом заявил журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжественная церемония вручения премии Союзного государства в области науки и техники прошла сегодня в Минске. Премия в 2025 году присуждена двум авторским коллективам. Один из них награжден за разработку и практическое использование высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения ресурсного потенциала минерально-сырьевой базы Союзного государства. В числе лауреатов — белорусские ученые Сергей Кругликов, Владимир Матюшенко, Олег Чиж, а также российские — Игорь Мельников, Владимир Турчанинов, Игорь Каляев.
Целью проекта было в том числе импортозамещение. «Мы разрабатывали суперкомпьютерные технологии и непосредственно сами установки — суперкомпьютеры семейства СКИФ. Это собственная технология Союзного государства по суперкомпьютерному проектированию и моделированию. Достаточно активно в этой сфере работаем. Задача, на которую была направлена именно эта программа, — повышение эффективности добычи полезных ископаемых, изучения недр Земли. Начинали мы с определенной отрасли — это нефть, газ. А потом перешли на различные виды редкоземельных металлов, стали решать вопросы моделирования целого ряда сложнейших процессов. И без суперкомпьютерных технологий это нельзя было решить. Сейчас они достаточно активно используются в Беларуси и России. Эффект от внедрения наших технологий в экономику составил более $18 млн. По ряду позиций мы превзошли мировые аналоги — как по программным, так и по аппаратным средствам», — рассказал Сергей Кругликов.
По его словам, работать над темой полезных ископаемых было очень интересно. «Взаимодействие наших коллективов, дополнение программного обеспечения и аппаратных частей как с российской стороны, так и с белорусской, позволило нам получить прекрасные совместные результаты. Наши научные школы дополняли друг друга. А еще мы работали с теми людьми, которые изучают, добывают, проводят разведку недр. Бывало, что и удаленно. Не всегда мы могли приехать, подключиться к какой-то сети и работать. Потому мы сделали там самые современные мини-суперкомпьютерные станции. У меня гордость, что мы их даже поставляли за рубеж — в Китай», — подчеркнул ученый.
Он отметил, что в результате работы получился программно-аппаратный комплекс со средствами защиты информации, предназначенный как для решения задач геологоразведки, так и для оценки уже найденных месторождений. -0-
