Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агротехника и промтовары. Беларусь планирует расширять свое присутствие на рынке Бразилии

«Бразилия — это рынок испытаний, но и возможностей. Беларусь имеет равные стартовые позиции и все основания для успеха», — подчеркнул Евгений Русак.

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошла бизнес-встреча «Бразилия: путь к успеху на латиноамериканском рынке», организованная бизнес-школой «XXI ВЕК КОНСАЛТ». Одним из центральных спикеров стал заместитель директора Национального центра маркетинга Евгений Русак, который рассказал о возможностях белорусского экспорта на рынке Бразилии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НЦМ.

В фокусе выступления — Бразилия как крупнейшая экономика Латинской Америки, активно импортирующая технику, промышленные товары и высокотехнологичную продукцию. Беларусь, обладая сильными позициями в машиностроении и специализированных сегментах, имеет реальные шансы расширить свое присутствие на этом рынке.

По данным Международного торгового центра, нереализованный экспортный потенциал Беларуси в Бразилии превышает $450 млн. Это открывает возможности для роста в таких направлениях, как сельскохозяйственная техника, продукция машиностроения, промышленные компоненты и высокоточные приборы.

Бразилия встроена в систему региональных торговых соглашений, что усиливает ее позиции на мировом рынке. При этом отсутствие специальных договоров с рядом крупных экономик открывает для Беларуси дополнительные возможности для укрепления своего присутствия.

«Бразилия — это рынок испытаний, но и возможностей. Беларусь имеет равные стартовые позиции и все основания для успеха», — подчеркнул Евгений Русак. -0-