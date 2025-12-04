Агротехника и промтовары. Беларусь планирует расширять свое присутствие на рынке Бразилии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошла бизнес-встреча «Бразилия: путь к успеху на латиноамериканском рынке», организованная бизнес-школой «XXI ВЕК КОНСАЛТ». Одним из центральных спикеров стал заместитель директора Национального центра маркетинга Евгений Русак, который рассказал о возможностях белорусского экспорта на рынке Бразилии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НЦМ.
В фокусе выступления — Бразилия как крупнейшая экономика Латинской Америки, активно импортирующая технику, промышленные товары и высокотехнологичную продукцию. Беларусь, обладая сильными позициями в машиностроении и специализированных сегментах, имеет реальные шансы расширить свое присутствие на этом рынке.
По данным Международного торгового центра, нереализованный экспортный потенциал Беларуси в Бразилии превышает $450 млн. Это открывает возможности для роста в таких направлениях, как сельскохозяйственная техника, продукция машиностроения, промышленные компоненты и высокоточные приборы.
Бразилия встроена в систему региональных торговых соглашений, что усиливает ее позиции на мировом рынке. При этом отсутствие специальных договоров с рядом крупных экономик открывает для Беларуси дополнительные возможности для укрепления своего присутствия.
«Бразилия — это рынок испытаний, но и возможностей. Беларусь имеет равные стартовые позиции и все основания для успеха», — подчеркнул Евгений Русак. -0-