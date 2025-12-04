Freedom Holding Corp. направил более $72 млн на спонсорство и благотворительность

Freedom Holding Corp., как и многие устойчивые бизнесы, оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации. После паводков в Западно-Казахстанской области «Freedom Шапагат» направил 2,9 млрд тенге Корпоративному фонду «Демеу Қазақстан Қоры» на ликвидацию последствий экологического бедствия. Актюбинская область получила от Freedom 100 млн тенге через Общественный фонд «ҚамқорАқтөбе». Сам Тимур Турлов был одним из первых бизнесменов, кто выделил средства для пострадавших от паводков — в сумме 1 млрд тенге через Freedom Holding Corp.