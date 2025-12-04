Конституционный суд РФ не стал рассматривать жалобу экс-владельцев «Арианта»

Суд отказался рассматривать жалобу бывших владельцев бизнеса.
Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу группы компаний «Ариант», в которой были сосредоточены активы ныне национализированного одноименного холдинга. Истец пытался оспорить решения арбитражей, по которым все активы холдинга по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству.
Так, ГК «Ариант» в своем ходатайстве указывал о сроках давности, которые по мнению истца были нарушены. Приватизация ЧЭМК, признанная незаконной, была в начале девяностых годов. Активы изъяты более тридцати лет спустя. Суд рассматривать жалобу отказался, сославшись на то, что ходатайство оформлено неправильно.
«Отказать в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку она не отвечает требованиям закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит», — говорится в документе, опубликованном на сайте суда.
Основателями холдинга «Ариант» были бизнесмен Александр Аристов и Юрий Антипов. Оба они, а также их семьи, владели акциями Челябинского электрометаллургического комбината. После раздела бизнеса Аристовым достался «Ариант», а Анитовым ЧЭМК. Аристов передал бизнес своему зятю Александру Кретову, который сосредоточил все активы в ГК «Ариант».
В феврале 2024 года по требованию Генпрокуратуры был национализирован ЧЭМК, а затем холдинг «Ариант». Суд также постановил взыскать с Аристовых, Антиповых и Кретовых 46,5 млрд рублей. У семей уже изъято имущество — коттеджи и земельные участки.
В октябре все национализированные активы «Арианта» перешли к компании «Капитал», дочерней структуры Россельхозбанка. Речь идет об агрофирмах «Южная» и «Ариант», а фирме «Кубань-Вино» и Центре пищевой индустрии «Ариант». Представители Аристовых, Кретовых и Антиповых судебные процессы не комментируют.