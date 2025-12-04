Ричмонд
Конституционный суд РФ не стал рассматривать жалобу экс-владельцев «Арианта»

Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу группы компаний «Ариант», в которой были сосредоточены активы ныне национализированного одноименного холдинга. Истец пытался оспорить решения арбитражей, по которым все активы холдинга по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству.

Суд отказался рассматривать жалобу бывших владельцев бизнеса.

Так, ГК «Ариант» в своем ходатайстве указывал о сроках давности, которые по мнению истца были нарушены. Приватизация ЧЭМК, признанная незаконной, была в начале девяностых годов. Активы изъяты более тридцати лет спустя. Суд рассматривать жалобу отказался, сославшись на то, что ходатайство оформлено неправильно.

«Отказать в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку она не отвечает требованиям закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит», — говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

Основателями холдинга «Ариант» были бизнесмен Александр Аристов и Юрий Антипов. Оба они, а также их семьи, владели акциями Челябинского электрометаллургического комбината. После раздела бизнеса Аристовым достался «Ариант», а Анитовым ЧЭМК. Аристов передал бизнес своему зятю Александру Кретову, который сосредоточил все активы в ГК «Ариант».

В феврале 2024 года по требованию Генпрокуратуры был национализирован ЧЭМК, а затем холдинг «Ариант». Суд также постановил взыскать с Аристовых, Антиповых и Кретовых 46,5 млрд рублей. У семей уже изъято имущество — коттеджи и земельные участки.

В октябре все национализированные активы «Арианта» перешли к компании «Капитал», дочерней структуры Россельхозбанка. Речь идет об агрофирмах «Южная» и «Ариант», а фирме «Кубань-Вино» и Центре пищевой индустрии «Ариант». Представители Аристовых, Кретовых и Антиповых судебные процессы не комментируют.