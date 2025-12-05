Нацбанк понизил курс евро и курс доллара на 5 декабря перед выходными

Национальный банк изменил валютные курсы на 5 декабря, пятницу. В частности, стал выше в конце рабочей недели курс российского рубля, а курс доллара и курс евро понизились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 5 декабря, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8957 белорусского рубля, 1 евро — 3,3814 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7627 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 4 декабря, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже сразу на 0,0130 белрубля, курс евро понизился на 0,0061 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0212 белрубля.
Тем временем ГАИ показала, как камеры фиксации записывают нарушения водителей в Беларуси.