Приморье готовится к рекордным вложениям в комфортную среду

Глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Першин сообщил, что в 2025 году в регионе было завершено обустройство более 90 общественных и дворовых территорий. На эти цели из федерального и краевого бюджетов было направлено свыше 1,3 миллиарда рублей. В частности, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 35 общественных и три дворовых пространства, а по дальневосточной программе создали 51 новую придомовую территорию.
«Приморский край стал лидером Дальневосточного федерального округа по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Регион выиграл семь грантов на общую сумму 1,1 миллиарда рублей — это лучший результат за всю историю конкурса», — отметил министр.
Он добавил, что два приморских объекта вошли в федеральный реестр лучших практик: озеро на улице Сафонова во Владивостоке и смотровая площадка на сопке «Орлиное гнездо». Среди победителей также значатся рекреационная зона в Артеме, площади в Уссурийске, Лучегорске и Славянке, а также парки и скверы в других городах края. Большинство объектов были выбраны по итогам голосования жителей. Отдельно министр упомянул завершение благоустройства мемориальных пространств в нескольких населенных пунктах и реализацию инициатив, предложенных гражданами, таких как аллея на улице Ивановской.
Особое внимание в следующем году будет уделено 25 общественным территориям, отобранным по итогам народного голосования, а также реализации семи новых грантовых проектов. Продолжатся программы «1000 дворов» и «Благоустройство дальневосточных дворов». Параллельно в крае разрабатывается долгосрочная стратегия озеленения населенных пунктов до 2035 года, первые шаги в рамках которой начнутся уже в 2026-м.
Подводя итоги отчета, губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул значимость этой работы для комфорта жителей. Он акцентировал, что завершать объекты важно в начале осени, чтобы люди могли в полной мере оценить новые общественные пространства в теплый сезон, и указал на необходимость строгого контроля за сроками и качеством работ подрядчиков.
Напомним, ранее стало известно, что в следующем году в Приморье подорожает капремонт.