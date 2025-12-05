Приморье готовится к рекордным вложениям в комфортную среду

Он добавил, что два приморских объекта вошли в федеральный реестр лучших практик: озеро на улице Сафонова во Владивостоке и смотровая площадка на сопке «Орлиное гнездо». Среди победителей также значатся рекреационная зона в Артеме, площади в Уссурийске, Лучегорске и Славянке, а также парки и скверы в других городах края. Большинство объектов были выбраны по итогам голосования жителей. Отдельно министр упомянул завершение благоустройства мемориальных пространств в нескольких населенных пунктах и реализацию инициатив, предложенных гражданами, таких как аллея на улице Ивановской.